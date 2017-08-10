Яхту с путешественниками из Бреста едва не унесло в Черное море
Новости Беларуси. 8 августа российские пограничники помогли пятерым белорусам спастись с терпящей бедствие у берегов Крыма яхты.
Как сообщает РИА Новости Крым, яхта с белорусским флагом и портовой припиской в Бресте терпела бедствие. Об этом пограничников при помощи радиосигнала проинформировал капитан судна. Транспортное средство находилось в 3-4 милях от берега и из-за сильного ветра его уносило все дальше в море.
Судно перехватили в 6 км от берега: подробности спасения здесь.
Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ по РК
Была проведена спасательная операция, во время которой были спасены пятеро белорусских путешественников. Туристы хотели провести круиз по побережью Крыма. Инцидент закончился благополучно – никто не пострадал. Судно было отбуксировано в бухту.
Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ по РК
Уже на следующий день путешественники продолжили путь по проложенному маршруту.
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