Яхту с путешественниками из Бреста едва не унесло в Черное море

Новости Беларуси. 8 августа российские пограничники помогли пятерым белорусам спастись с терпящей бедствие у берегов Крыма яхты.

Как сообщает РИА Новости Крым, яхта с белорусским флагом и портовой припиской в Бресте терпела бедствие. Об этом пограничников при помощи радиосигнала проинформировал капитан судна. Транспортное средство находилось в 3-4 милях от берега и из-за сильного ветра его уносило все дальше в море.