В Литве жаркая погода может привести к более высоким счетам за электроэнергию

Хорошая погода увеличит выработку энергии на солнечных и ветровых электростанциях, что приведет к снижению цен. Однако при менее благоприятных условиях потребление энергии возрастет из-за активного использования кондиционеров и вентиляторов, что, соответственно, приведет к росту цен. Синоптики прогнозируют в Литве жаркий и сухой июль, а это непременно ударит по карману потребителей. Ситуация осложняется тем, что страна считается самой энергодефицитной в Прибалтике из-за перебоев в цепочках поставок и разрыва отношений с Россией.