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В Литве жаркая погода может привести к более высоким счетам за электроэнергию

11 июля 2025 06:45
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Жителям Литвы стоит приготовиться к возможным скачкам цен на электроэнергию из-за жаркой погоды. Об этом предупреждают эксперты отрасли, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Литве жаркая погода может привести к более высоким счетам за электроэнергию-2

Хорошая погода увеличит выработку энергии на солнечных и ветровых электростанциях, что приведет к снижению цен. Однако при менее благоприятных условиях потребление энергии возрастет из-за активного использования кондиционеров и вентиляторов, что, соответственно, приведет к росту цен. Синоптики прогнозируют в Литве жаркий и сухой июль, а это непременно ударит по карману потребителей. Ситуация осложняется тем, что страна считается самой энергодефицитной в Прибалтике из-за перебоев в цепочках поставок и разрыва отношений с Россией.

# Международная политика # Электроснабжение

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