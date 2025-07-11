В Северной Ирландии возвели инсталляцию для поджога в рамках антимиграционных протестов

Антимиграционные протесты в Северной Ирландии. Активисты соорудили инсталляцию, которая символизирует мигрантов, бегущих через Ла-Манш из Франции, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Количество прибывших таким способом в Великобританию нелегалов с начала года уже достигло 20 тысяч человек. И это рекорд последнего времени. Решить проблему пытаются британский премьер и президент Франции на 3-дневном саммите двух стран. 10 июля они должны представить соглашение о механизме обмена мигрантами.