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В Северной Ирландии возвели инсталляцию для поджога в рамках антимиграционных протестов

11 июля 2025 06:20
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Антимиграционные протесты в Северной Ирландии. Активисты соорудили инсталляцию, которая символизирует мигрантов, бегущих через Ла-Манш из Франции, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Северной Ирландии возвели инсталляцию для поджога в рамках антимиграционных протестов-2

Количество прибывших таким способом в Великобританию нелегалов с начала года уже достигло 20 тысяч человек. И это рекорд последнего времени. Решить проблему пытаются британский премьер и президент Франции на 3-дневном саммите двух стран. 10 июля они должны представить соглашение о механизме обмена мигрантами.

# Акции протеста

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