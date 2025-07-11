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Лондон и Париж подписали соглашение о координации сил ядерного сдерживания

11 июля 2025 06:44
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Лондон и Париж подписали соглашение о координации сил ядерного сдерживания. Это произошло на полях двухстороннего саммита, который проходит впервые после Брексита, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лондон и Париж подписали соглашение о координации сил ядерного сдерживания-2

По документу, ядерные силы Британии и Франции останутся независимыми, но теперь будут координировать свои действия. Предусматривается также сотрудничество в области ядерных исследований. Как отмечают СМИ, это позволит двум странам НАТО, обладающим ядерным оружием, более тесно координировать свои действия на фоне опасений по поводу будущей роли США в европейской обороне.

# Международная политика

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