Лондон и Париж подписали соглашение о координации сил ядерного сдерживания. Это произошло на полях двухстороннего саммита, который проходит впервые после Брексита, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По документу, ядерные силы Британии и Франции останутся независимыми, но теперь будут координировать свои действия. Предусматривается также сотрудничество в области ядерных исследований. Как отмечают СМИ, это позволит двум странам НАТО, обладающим ядерным оружием, более тесно координировать свои действия на фоне опасений по поводу будущей роли США в европейской обороне.