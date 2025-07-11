Более 65 тысяч эстонцев за 10 дней подписали петицию о снижении налога с оборота на продукты питания

Более 65 тысяч граждан Эстонии за 10 дней подписали петицию с требованием к правительству снизить налог с оборота на продукты питания до 10%. С июля он вырос до 24%, став одним из самых высоких в Евросоюзе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.