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Более 65 тысяч эстонцев за 10 дней подписали петицию о снижении налога с оборота на продукты питания

11 июля 2025 06:18
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Более 65 тысяч граждан Эстонии за 10 дней подписали петицию с требованием к правительству снизить налог с оборота на продукты питания до 10%. С июля он вырос до 24%, став одним из самых высоких в Евросоюзе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 65 тысяч эстонцев за 10 дней подписали петицию о снижении налога с оборота на продукты питания-2

По мнению людей, такой удар усугубляет социальное неравенство и отразится на самых уязвимых слоях населения. Инициаторы петиции напоминают, что Конституция Эстонии обязывает государство обеспечивать достойные условия жизни для всех. По их мнению, доступ к качественным продуктам питания напрямую связан с защитой человеческого достоинства и выполнением социального долга государства.

# Экономический кризис # Кризис в ЕС

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