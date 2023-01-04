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В США не исключают повторного штурма Капитолия

04 января 2023 14:04
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Новости США. В США не исключают повторного штурма Капитолия. В Вашингтоне сейчас активно готовятся к новым беспорядкам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США не исключают повторного штурма Капитолия-1

Об этом заявил шеф полиции города. По его словам, с учетом социального напряжения, которое царит в обществе, вполне вероятны погромы и хаос, которые царили 6 января 2021-го. Чтобы не допустить повторения этих событий, правоохранители переведены на усиленный режим несения службы, прорабатываются планы действий при массовых акциях протеста. Кроме того, начальник полиции Вашингтона получил право вводить в городе чрезвычайное положение и в случае необходимости призывать национальную гвардию.

В США не исключают повторного штурма Капитолия-4

6 января 2021 года сторонники Трампа, недовольные результатами выборов президента, ворвались в здание Капитолия, устроили там погром. При беспорядках погибли пять человек.

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# Массовые беспорядки # Дональд Трамп # Новости США # Фотофакт

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