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Боливия на пороге топливного кризиса. На заправках заканчивается бензин и газ

04 января 2023 08:28
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Новости Боливии. Из-за массовых акций протеста Боливия оказалась на пороге серьезного продуктового и топливного кризиса. Сторонники арестованного оппозиционного лидера Камачо заблокировали основные шоссе, из-за чего там скопились сотни, если не тысячи, грузовиков. Возникли серьезные перебои с доставкой зерна, товаров. На заправках заканчивается бензин и газ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Боливия на пороге топливного кризиса. На заправках заканчивается бензин и газ-1

Власти призвали протестующих к благоразумию, так как от их действий начинают страдать простые боливийцы. В крупнейшем городе страны Санта-Крусе полиции, несмотря на все усилия, не удается взять ситуацию под контроль. Там по-прежнему продолжаются беспорядки. На улицах горят машины и баррикады. Люди требуют освободить правого местного лидера Луиса Камачо, который был арестован по обвинению в терроризме.

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# Акции протеста # Луис Камачо # Новости Боливии # Фотофакт

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