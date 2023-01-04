Эстония – лидер стран НАТО по расходам на вооружение

По его данным, приобретено в два раза больше боеприпасов, чем за последние 30 лет вместе взятые. Это более тысячи ракет, в том числе 15 тысяч противотанковых, и миллионы патронов и снарядов всех калибров. На это потрачено около миллиарда евро. Армия получила 18 самоходных гаубиц, ударные беспилотники и реактивные системы «Хаймарс». И в 2023 году Эстония останавливаться не намерена. Расходы на оборону составят не менее 3 % от ВВП. По военным тратам она уже стала лидером среди стран НАТО. А в течение следующих 4 лет эти вложения увеличатся еще как минимум на половину.

Подписывайтесь на нас в Telegram!