Голосование по вотуму недоверия премьер-министру и правительству началось во Франции

Сегодня решается судьба правительства Франции, а вместе с тем и самой страны. В здании Национальной ассамблеи собрались парламентарии, которые голосуют по вопросу доверия правительству премьера-министра страны Франсуа Байру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он стал вторым за год главой кабмина и провел на этом посту всего 9 месяцев. Результат голосования вряд ли станет сюрпризом. Эксперты уверены, что у Байру нет шансов набрать даже и половину необходимых голосов. Все оппозиционные движения, и слева, и справа, намерены разом отпустить веревку гильотины над шеей премьера и сказать «нет» его правительству. Так, впервые в истории Франции премьер, заручившийся ранее доверием парламента, отправится в отставку через вотум недоверия.

Тем временем СМИ называют решение Байру предстать перед парламентом «самоубийственным», многие характеризуют его как «шаг в пустоту». Поводом для этого стало намерение Байру сократить государственные расходы на 44 миллиардов евро и отменить два праздника, чтобы удержать огромный госдолг размером более чем в 3 триллиона евро. Однако в обществе и среди политиков меры вызывали сопротивление.

Думаю, это неизбежно, его отстранят. Я занимаю скорее выжидательную позицию, поскольку ситуация в стране нестабильна. Кажется, за один год сменилось несколько премьер-министров. Я чувствую, что грядет обновление. Потому что со старыми законами мы не видим особых изменений.

В случае поражения очередного премьера, решение будет принимать президент Эммануэль Макрон. Ему нужно будет либо назначить нового премьера, либо распустить парламент. Политологи считают первый вариант более вероятным. По итогу Байру в глазах населения станет мучеником, старавшимся победить дефицит бюджета. А уже в среду страну ждет волна протестов.