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В Литве растёт недовольство президентом страны

04 ноября 2025 07:33
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В Литве нарастает недовольство властью. Рейтинг президента Гитанаса Науседы стремительно падает. Об этом говорят результаты исследования Национальной компании по изучению общественного мнения. Только за последний месяц уровень поддержки главы государства снизился на 8 %, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Литве растёт недовольство президентом страны-2

Если в августе его деятельность положительно оценивали 64 % респондентов, то сейчас – только 56 %. Это самый низкий показатель за последние 8 лет. Увеличивается и число противников деятельности главы государства. В сентябре 27 % литовцев считали, что президент не справляется со своей задачей. Сейчас их число выросло до 35 %. 

Эксперты отмечают, что одна из основных причин такого неутешительного  результата – недовольство жителей огромными тратами правительства на оборону, при этом забывая о собственных гражданах. Власти Литвы провалили и социальную, и экономическую программы, загоняя страну в глубокий кризис.

# Новости Литвы # Кризис в ЕС # Гитанас Науседа

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