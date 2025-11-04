В Литве растёт недовольство президентом страны

В Литве нарастает недовольство властью. Рейтинг президента Гитанаса Науседы стремительно падает. Об этом говорят результаты исследования Национальной компании по изучению общественного мнения. Только за последний месяц уровень поддержки главы государства снизился на 8 %, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если в августе его деятельность положительно оценивали 64 % респондентов, то сейчас – только 56 %. Это самый низкий показатель за последние 8 лет. Увеличивается и число противников деятельности главы государства. В сентябре 27 % литовцев считали, что президент не справляется со своей задачей. Сейчас их число выросло до 35 %.

Эксперты отмечают, что одна из основных причин такого неутешительного результата – недовольство жителей огромными тратами правительства на оборону, при этом забывая о собственных гражданах. Власти Литвы провалили и социальную, и экономическую программы, загоняя страну в глубокий кризис.