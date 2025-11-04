В ЕС третий год подряд снижается промышленное производство

В Евросоюзе третий год подряд снижается промышленное производство, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уровень падения составляет 1,5-2 %. За последние 20 лет разрыв в производительности труда между ЕС и США увеличился с 15 до 30 %. И в нынешней экономической ситуации улучшения показателей ожидать не приходится. Напомним, ранее стало известно, что более трети компаний в Германии планирует сокращение рабочих мест в 2026 году.