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В ЕС третий год подряд снижается промышленное производство

04 ноября 2025 07:24
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В Евросоюзе третий год подряд снижается промышленное производство, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ЕС третий год подряд снижается промышленное производство-2

Уровень падения составляет 1,5-2 %. За последние 20 лет разрыв в производительности труда между ЕС и США увеличился с 15 до 30 %. И в нынешней экономической ситуации улучшения показателей ожидать не приходится. Напомним, ранее стало известно, что более трети компаний в Германии планирует сокращение рабочих мест в 2026 году.  

# Европейский союз # Кризис в ЕС

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