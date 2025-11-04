В центре Рима обрушился исторический памятник

Один человек погиб при обрушении построенной в IX веке башни в центре Рима, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это произошло во время реконструкции сооружения. Часть фасада осыпалась. Под завалами оказались несколько рабочих, один от полученных травм скончался. После первого обрушения произошло второе, когда спасатели пытались извлечь людей из-под обломков. Башня Конти была перестроена в XIII веке, после чего достигла высоты 60 метров.