Прямой эфир

В центре Рима обрушился исторический памятник

04 ноября 2025 07:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Один человек погиб при обрушении построенной в IX веке башни в центре Рима, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре Рима обрушился исторический памятник-2

Это произошло во время реконструкции сооружения. Часть фасада осыпалась. Под завалами оказались несколько рабочих, один от полученных травм скончался. После первого обрушения произошло второе, когда спасатели пытались извлечь людей из-под обломков. Башня Конти была перестроена в XIII веке, после чего достигла высоты 60 метров.

# Италия # ЧП

Другие новости рубрики

Все новости
В Техасе автовоз столкнулся с поездом – обошлось без жертв
04 ноября 2025 07:09

В Техасе автовоз столкнулся с поездом – обошлось без жертв

Число погибших при землетрясении в Афганистане возросло до 27 человек
04 ноября 2025 07:00

Число погибших при землетрясении в Афганистане возросло до 27 человек

В США в результате многочисленных инцидентов со стрельбой за выходные погибли более 100 человек
04 ноября 2025 05:57

В США в результате многочисленных инцидентов со стрельбой за выходные погибли более 100 человек