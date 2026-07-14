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В Литве прошли масштабные учения ВВС НАТО

14 июля 2026 10:39
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Литва продолжает политику милитаризации. В стране прошли масштабные учения ВВС НАТО по патрулированию воздушного пространства республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Агенты службы иммиграции и таможенного контроля США застрелили мужчину.

В Литве прошли масштабные учения ВВС НАТО-2

Помимо литовских самолетов, были задействованы около десяти истребителей французских и румынских вооруженных сил. В Министерстве обороны Литвы заявили, что цель маневров – отработать полную совместимость и координацию в воздухе в случае столкновения с противником. 

Ранее президент Гитанас Науседа объявил о решении официально признать миссию противовоздушной обороны. Теперь пилоты истребителей Альянса в случае необходимости смогут самостоятельно принимать решения об уничтожении самолетов-нарушителей, не дожидаясь разрешения командования. 

# Международная политика # Новости Литвы # Военные учения

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