В Литве прошли масштабные учения ВВС НАТО

Литва продолжает политику милитаризации. В стране прошли масштабные учения ВВС НАТО по патрулированию воздушного пространства республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо литовских самолетов, были задействованы около десяти истребителей французских и румынских вооруженных сил. В Министерстве обороны Литвы заявили, что цель маневров – отработать полную совместимость и координацию в воздухе в случае столкновения с противником.

Ранее президент Гитанас Науседа объявил о решении официально признать миссию противовоздушной обороны. Теперь пилоты истребителей Альянса в случае необходимости смогут самостоятельно принимать решения об уничтожении самолетов-нарушителей, не дожидаясь разрешения командования.