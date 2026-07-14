Агенты службы иммиграции и таможенного контроля США застрелили мужчину

В США разгорается новый скандал с участием сотрудников службы иммиграции и таможенного контроля. В штате Мэн агенты застрелили водителя автомобиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мужчина показался им подозрительным и якобы представлял угрозу безопасности.

Это уже девятая смерть с начала кампании массовых депортаций в США. Стрельба произошла менее чем через неделю после того, как агент Федеральной иммиграционной службы застрелил жителя Хьюстона, когда тот ехал на работу.

По словам губернатора штата, расследованием обстоятельств происшествия занимается ФБР и спецподразделение полиции. В миграционной службе отказались от каких либо комментариев. Это убийство стало причиной волны массовых протестов. В Биддефорде, где произошло ЧП, на улицы города вышли сотни людей, требуя остановить безнаказанные преступления.