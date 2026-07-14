ФСБ России предотвратила теракт с украинскими FPV-дронами в Подмосковье

Сотрудники ФСБ России предотвратили массированную атаку FPV-дронами по оборонному предприятию в Подмосковье, пишет РИА Новости.

Сообщается, что разработкой плана удара занималась Служба безопасности Украины. Целью украинской стороны было стратегическое предприятие, расположенное в жилом секторе Московской области.

35 FPV-беспилотников с боевой частью, устойчивых к средствам РЭБ находились в партии керамической плитки производства Испании. Первичная настройка аппаратов проведена в Киеве. Далее груз шел маршрутом Словакия — Польша — Беларусь — Россия, после чего он был размещен в заранее арендованном складе.

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