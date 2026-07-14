Индонезия ввела обязательное использование биодизеля из пальмового масла

Индонезия официально запустила амбициозную программу B50 – теперь доля биотоплива на основе пальмового масла в дизеле составит половину. Это должно повысить энергетическую самостоятельность страны и снизить зависимость от импортного топлива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом, Индонезия стала первым в мире государством, полностью перешедшим на этот стандарт. Многие водители на заправках поддержали нововведение, хотя опасаются роста цен.

Софьян, водитель грузовика:

Наполовину растительное, наполовину нефтяное топливо. По-моему, это здорово, это экологичнее. Но самое главное, чтобы цены на дизель больше не росли.