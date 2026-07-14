Индонезия ввела обязательное использование биодизеля из пальмового масла

Индонезия официально запустила амбициозную программу B50 – теперь доля биотоплива на основе пальмового масла в дизеле составит половину. Это должно повысить энергетическую самостоятельность страны и снизить зависимость от импортного топлива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Таким образом, Индонезия стала первым в мире государством, полностью перешедшим на этот стандарт. Многие водители на заправках поддержали нововведение, хотя опасаются роста цен.
Софьян, водитель грузовика:
Наполовину растительное, наполовину нефтяное топливо. По-моему, это здорово, это экологичнее. Но самое главное, чтобы цены на дизель больше не росли.
Дипо Сатрия Рамли, исследователь Индонезийского центра экономических реформ:
При переходе на В50 спрос на пальмовое масло резко вырастет с 40 до 50%. К тому же приближается Эль-Ниньо, а значит жара. Каждый раз, когда в Индонезии наступает Эль-Ниньо, повышается риск лесных пожаров, что тоже скажется на предложении, поэтому цены на пальмовое масло на мировом рынке точно вырастут.
Индонезия – крупнейший в мире производитель пальмового масла. С 2008 года страна последовательно вводила стандарты смешения топлива. По данным Министерства энергетики и минеральных ресурсов, потребление пальмового масла для биодизеля вырастет с более чем 15 миллионов тонн в прошлом году до примерно 17 миллионов тонн теперь. Помимо роста цен, эксперты отмечают и другие сложности: в стране пока не хватает мощностей по поставке метанола, хранению топлива, логистике и инфраструктуре. По мнению аналитиков, для успешной реализации программы нужны дальнейшие инвестиции.
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