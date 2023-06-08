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ВС Украины ударили по месту сбора для эвакуации людей из Голой Пристани

08 июня 2023 09:01
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Вооруженные силы Украины нанесли удар по территории Голой Пристани под Херсоном, где организован сбор людей с целью их эвакуации с зон подтопления. Такую информацию приводит ТАСС. 

Сообщается, что с места обстрела поднимается дым. Люди экстренно перемещаются в безопасное место. 

Голая Пристань была подтоплена после ЧП на Каховской ГЭС. В ночь на 6 июня украинская сторона обстреляла гидроэдектростанцию, повреждения получила ее верхняя часть. В результате удара были подтоплены населенные пункты. Из зон бедствия население экстренно эвакуировали. Перемещение людей в безопасные места в некоторых районах продолжается. 

Экстренные службы информируют, что крайне сложная ситуация с подтоплениями сохраняется в Алешках и Голой Пристани. Уровень воды там поднялся до отметки 12 метров. 

# общество

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