Страны Евросоюза не договорились о введении новых антироссийских санкций на встрече в среду, 7 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Politico.

Новые дискуссии продолжатся на следующей встрече 14 июня. Греция и Венгрия по-прежнему возражают по поводу предложений Украины включить ряд компаний из упомянутых стран в перечень «спонсоров войны».

Франция и Германия выразили озабоченность по поводу возможных негативных последствий обхода санкций для дипотношений с другими государствами.

Послы ЕС намереваются рассмотреть это предложение на ближайшей встрече 14 июня в надежде прийти к согласию. По сообщениям дипломатов, ЕС все ближе к заключению договоренностей по вопросу новых ограничений.

Ранее был анонсирован очередной пакет санкций, призванный противодействовать обходу ограничительных мер против стран, оказывающих помощь России. Западное санкционное давление на РФ из-за Украины привело к росту тарифов на электроэнергию, горючее и еду в Европе и США.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и послабления России является долговременной стратегией Запада, а введенные против нее санкции оказали серьезное влияние на глобальную экономику.