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В Литве предложили построить ещё один военный полигон для учений и манёвров

25 июля 2023 08:29
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Новости Литвы. Военные амбиции Литвы растут. Там предложили построить еще один военный полигон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Литве предложили построить ещё один военный полигон для учений и манёвров-1

Об этом заявил советник президента по вопросам нацбезопасности. По его словам, речь идет о территории для военных учений и маневрирования. Это вызвано ростом возможностей союзников, а также собственных сил, отмечают представители официального Вильнюса. К 2030 году в Литве будет дислоцироваться не только дивизия, но и немецкая бригада. Есть также силы США и батальон НАТО.

# НАТО # Новости Литвы # Фотофакт

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