В Литве предложили построить ещё один военный полигон для учений и манёвров

Об этом заявил советник президента по вопросам нацбезопасности. По его словам, речь идет о территории для военных учений и маневрирования. Это вызвано ростом возможностей союзников, а также собственных сил, отмечают представители официального Вильнюса. К 2030 году в Литве будет дислоцироваться не только дивизия, но и немецкая бригада. Есть также силы США и батальон НАТО.