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В ходе СВО погиб командующий «Ленинградским полком» полковник РФ Вашунин

25 июля 2023 08:19
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Командир «Ленинградского полка» полковник России Евгений Вашунин погиб в зоне проведения специальной операции, сообщает председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, пишет РИА Новости.

Парламентарий отметил, что Вашунин был одаренным военачальником и преданным гражданином, который посвятил себя служению Родине. 14 июля он пришел на помощь отряду «Шторм», который оказался в окружении ВСУ. В ходе боя Вашунин и его отряд оказались отрезаны от других бойцов, полковник получил тяжелое ранение. Но несмотря на это, Вашунин до последних минут продолжал вести бой. За проявленное мужество и героизм ему посмертно присуждено звание Героя России.

# Некролог # Александр Бельский

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