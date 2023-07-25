Специалисты МАГАТЭ обнаружили рядом с Запорожской АЭС противопехотные мины

На периферийной территории Запорожской атомной электростанции специалисты Международного агентства по атомной энергии нашли мины направленного действия, которые, по их мнению, не угрожают станции, сообщает РИА Новости.

Мины были обнаружены в буферной зоне между внешним и внутренним ограждениями объекта и недоступны для обслуживающего персонала. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что присутствие взрывчатых веществ не отвечает нормам безопасности и оказывает психологическое давление на персонал. Он отметил также, что в ходе предыдущих инспекций на станции не было найдено тяжелой военной техники, взрывчатых веществ или мин.

Запорожская АЭС, находящаяся на левом берегу Днепра, является самой большой в Европе и имеет шесть энергоблоков с мощностью по одному гигаватту каждый.