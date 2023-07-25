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Специалисты МАГАТЭ обнаружили рядом с Запорожской АЭС противопехотные мины

25 июля 2023 08:05
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На периферийной территории Запорожской атомной электростанции специалисты Международного агентства по атомной энергии нашли мины направленного действия, которые, по их мнению, не угрожают станции, сообщает РИА Новости.

Мины были обнаружены в буферной зоне между внешним и внутренним ограждениями объекта и недоступны для обслуживающего персонала. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что присутствие взрывчатых веществ не отвечает нормам безопасности и оказывает психологическое давление на персонал. Он отметил также, что в ходе предыдущих инспекций на станции не было найдено тяжелой военной техники, взрывчатых веществ или мин. 

Запорожская АЭС, находящаяся на левом берегу Днепра, является самой большой в Европе и имеет шесть энергоблоков с мощностью по одному гигаватту каждый.

# Международная политика # Рафаэль Гросси

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