Конгресс США планирует выдвинуть импичмент Байдену

Конгресс США планирует выдвинуть импичмент президенту Джо Байдену в рамках дела о коррупционных схемах членов его семьи за рубежом, пишет РИА Новости со ссылкой на Fox News.

По мнению спикера Кевина Маккарти, в период предвыборной кампании Байден заявлял, что его родственники не имеют связей с бизнесом за рубежом, но эти утверждения были опровергнуты. В частности, сенатор США Чак Грассли обнародовал документ ФБР, описывающий схему коррупции украинской компании Burisma, в которой замешан сын Байдена Хантер.

Дело также касается получения Хантером и его бизнес-партнерами 17 млн долларов из иностранных источников, в том числе 7,3 млн долларов от Burisma. Как ожидается, для дальнейшего изучения дела Хантера Байдена будет приглашен специальный прокурор.