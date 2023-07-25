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Конгресс США планирует выдвинуть импичмент Байдену

25 июля 2023 08:12
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Конгресс США планирует выдвинуть импичмент президенту Джо Байдену в рамках дела о коррупционных схемах членов его семьи за рубежом, пишет РИА Новости со ссылкой на Fox News.

По мнению спикера Кевина Маккарти, в период предвыборной кампании Байден заявлял, что его родственники не имеют связей с бизнесом за рубежом, но эти утверждения были опровергнуты. В частности, сенатор США Чак Грассли обнародовал документ ФБР, описывающий схему коррупции украинской компании Burisma, в которой замешан сын Байдена Хантер. 

Дело также касается получения Хантером и его бизнес-партнерами 17 млн долларов из иностранных источников, в том числе 7,3 млн долларов от Burisma. Как ожидается, для дальнейшего изучения дела Хантера Байдена будет приглашен специальный прокурор.

# Международная политика # Джо Байден # Хантер Байден

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