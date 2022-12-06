Прямой эфир

В Литве одобрили закон о сокращении энергопотребления

06 декабря 2022 06:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Литвы. Кабмин Литвы одобрил закон о сокращении энергопотребления. Если парламент Прибалтийской республики будет за законопроект, то госорганы должны будут сократить потребление электроэнергии на 10 % в часы пик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Литве одобрили закон о сокращении энергопотребления-1

Поправки также будут регулировать «взнос солидарности» – налог на сверхприбыль. Государственная налоговая инспекция вместе с оператором литовской биржи будут контролировать расчет «взноса солидарности». А собранные средства пойдут на смягчение воздействия высоких цен на электроэнергию.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Экономический кризис # Новости Литвы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Германии неизвестный напал на двух школьниц, одна из них погибла
05 декабря 2022 18:35

В Германии неизвестный напал на двух школьниц, одна из них погибла

На Францию надвигается «тройная эпидемия»
05 декабря 2022 18:34

На Францию надвигается «тройная эпидемия»

Олаф Шольц: Германия намерена стать гарантом европейской безопасности
05 декабря 2022 18:32

Олаф Шольц: Германия намерена стать гарантом европейской безопасности