В Литве одобрили закон о сокращении энергопотребления

Новости Литвы. Кабмин Литвы одобрил закон о сокращении энергопотребления. Если парламент Прибалтийской республики будет за законопроект, то госорганы должны будут сократить потребление электроэнергии на 10 % в часы пик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.