В Литве одобрили закон о сокращении энергопотребления

Новости Литвы. Кабмин Литвы одобрил закон о сокращении энергопотребления. Если парламент Прибалтийской республики будет за законопроект, то госорганы должны будут сократить потребление электроэнергии на 10 % в часы пик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поправки также будут регулировать «взнос солидарности» – налог на сверхприбыль. Государственная налоговая инспекция вместе с оператором литовской биржи будут контролировать расчет «взноса солидарности». А собранные средства пойдут на смягчение воздействия высоких цен на электроэнергию.
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