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На Францию надвигается «тройная эпидемия»

05 декабря 2022 18:34
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Новости Франции. На Францию надвигается «тройная эпидемия». Многие медики опасаются, что жители могут одновременно заболеть гриппом, коронавирусом и бронхитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Францию надвигается «тройная эпидемия»-1

Поскольку сезон простуд во Франции начался намного раньше обычного, он совпал с новой волной ковида и рекордным за последние 10 лет уровнем заболеваемости бронхитом среди младенцев. Согласно данным эпидемиологов, предсказать пики всех трех заболеваний сейчас сложно. Однако они могут серьезно ударить по системе здравоохранения.

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# Заболевания # Новости Франции # Фотофакт

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