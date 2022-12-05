Новости Франции. На Францию надвигается «тройная эпидемия». Многие медики опасаются, что жители могут одновременно заболеть гриппом, коронавирусом и бронхитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поскольку сезон простуд во Франции начался намного раньше обычного, он совпал с новой волной ковида и рекордным за последние 10 лет уровнем заболеваемости бронхитом среди младенцев. Согласно данным эпидемиологов, предсказать пики всех трех заболеваний сейчас сложно. Однако они могут серьезно ударить по системе здравоохранения.