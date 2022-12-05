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В Германии неизвестный напал на двух школьниц, одна из них погибла

05 декабря 2022 18:35
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Новости Германии. В Германии неизвестный напал на двух школьниц. 14-летняя девочка погибла. Вторая получила тяжелые ранения и находится в больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии неизвестный напал на двух школьниц, одна из них погибла-1

Трагедия произошла на юго-западе страны. Подростки шли на учебу. В это время мужчина напал на них с ножом. Как сообщили в полиции, подозреваемый сразу же скрылся в соседнем здании. Однако его удалось задержать. Вместе с ним под стражу взяли также двух жителей дома. Пока полиция не сообщила никаких подробностей ни о подозреваемом, ни о двух других задержанных, ни о возможных мотивах нападавшего. Ведется расследование.

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# Нападение # Новости Германии # Фотофакт

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