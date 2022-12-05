Прямой эфир

Олаф Шольц: Германия намерена стать гарантом европейской безопасности

05 декабря 2022 18:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Германии. Германия намерена стать гарантом европейской безопасности. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олаф Шольц: Германия намерена стать гарантом европейской безопасности-1

Для достижения этой цели страна планирует инвестировать в вооруженные силы, укреплять европейскую оборонную промышленность, усиливать военное присутствие на восточном фланге НАТО, а также обучать и оснащать вооруженные силы Украины. В ФРГ даже был создан спецфонд примерно в 100 миллиардов долларов для лучшего оснащения вооруженных сил страны. Кроме того, уже через несколько месяцев правительство Германии примет новую стратегию национальной безопасности. Главными угрозами в ней будут потенциальные нападения на альянс, кибервойна и вероятность ядерной атаки.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Международная политика # Олаф Шольц # Новости Германии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Рождественская атмосфера в зоопарке. Что подготовили для обитателей в Британии?
05 декабря 2022 14:23

Рождественская атмосфера в зоопарке. Что подготовили для обитателей в Британии?

Кто-то взял контейнер на 115 литров. Безлимит попкорна устроили в кинотеатре Таиланда
05 декабря 2022 14:18

Кто-то взял контейнер на 115 литров. Безлимит попкорна устроили в кинотеатре Таиланда

Фитнес-ошейник для коров. Вот как фермеры Туниса отслеживают состояние здоровья животных
05 декабря 2022 14:16

Фитнес-ошейник для коров. Вот как фермеры Туниса отслеживают состояние здоровья животных