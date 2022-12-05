Олаф Шольц: Германия намерена стать гарантом европейской безопасности

Новости Германии. Германия намерена стать гарантом европейской безопасности. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для достижения этой цели страна планирует инвестировать в вооруженные силы, укреплять европейскую оборонную промышленность, усиливать военное присутствие на восточном фланге НАТО, а также обучать и оснащать вооруженные силы Украины. В ФРГ даже был создан спецфонд примерно в 100 миллиардов долларов для лучшего оснащения вооруженных сил страны. Кроме того, уже через несколько месяцев правительство Германии примет новую стратегию национальной безопасности. Главными угрозами в ней будут потенциальные нападения на альянс, кибервойна и вероятность ядерной атаки.