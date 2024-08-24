Ничего святого не осталось и в Литве. Там начали подготовку к переносу могил советских воинов, погибших во время Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вильнюс считает это большим достижением.

В республике по-прежнему полны решимости ликвидировать – цитата – «оккупационное советское наследие». В июне Сейм Литвы поддержал идею перезахоронения. Теперь избавляться от исторического прошлого можно по закону. Например, властям города Шяуляй поручено перенести могилы советских воинов с городских площадей в безлюдные места. Местных чиновников не устраивает тот факт, что жители могут даже случайно увидеть якобы тоталитарную символику. Напомним, в мае 2023 года в Литве вступил в силу закон о десоветизации, после чего в прибалтийской республике было переименовано 13 улиц, названия которых ассоциировались с советским прошлым страны.