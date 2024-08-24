США не могут выйти из миграционного кризиса

По мере приближения президентских выборов США все сильнее озадачены миграционным кризисом. Стране не удалось ни отгородиться от нелегалов заборами, ни напугать их автоматами. Из Мексики движется очередной караван нежданных гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В сторону границы идут тысячи мигрантов. В основном за американской мечтой гонятся женщины и дети. Планы нелегалов, впрочем, быстро разбиваются о быт. Как правило, переселенцы живут в нищете и без крыши над головой, но даже такие перспективы не смущают обреченных иностранцев. На неделе на границу Мексики и США приезжал кандидат на место в Белом доме. Трамп обвинил в миграционном потоке действующего главу США. Число нелегалов действительно возросло при Байдене, и теперь для решения проблемы нужны радикальные методы.

Так, республиканцы предлагают начать с депортации хотя бы миллиона человек, незаконно находящихся в стране. А сам Трамп в случае победы на выборах обещает запустить самую масштабную кампанию по принудительной высылке в истории США.