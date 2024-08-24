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США не могут выйти из миграционного кризиса

24 августа 2024 10:32
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По мере приближения президентских выборов США все сильнее озадачены миграционным кризисом. Стране не удалось ни отгородиться от нелегалов заборами, ни напугать их автоматами. Из Мексики движется очередной караван нежданных гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США не могут выйти из миграционного кризиса-2

В сторону границы идут тысячи мигрантов. В основном за американской мечтой гонятся женщины и дети. Планы нелегалов, впрочем, быстро разбиваются о быт. Как правило, переселенцы живут в нищете и без крыши над головой, но даже такие перспективы не смущают обреченных иностранцев. На неделе на границу Мексики и США приезжал кандидат на место в Белом доме. Трамп обвинил в миграционном потоке действующего главу США. Число нелегалов действительно возросло при Байдене, и теперь для решения проблемы нужны радикальные методы. 

Так, республиканцы предлагают начать с депортации хотя бы миллиона человек, незаконно находящихся в стране. А сам Трамп в случае победы на выборах обещает запустить самую масштабную кампанию по принудительной высылке в истории США.

# Международная политика

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