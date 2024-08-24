Подпорная стена обрушилась на машины во Владивостоке

ЧП в российском Владивостоке. Подпорная стена обрушилась на припаркованные автомобили, повредив семь машин. Момент зафиксировали камеры видеонаблюдения. К счастью, обошлось без человеческих жертв. Впрочем, избежать можно было и самого обвала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам очевидцев, трещины на стене давно предупреждали о развитии такого хода событий. Отдельные водители перестраховались и убрали машины. Другие понадеялись, что все обойдется. Теперь вместо стоянки во дворе груда камней. А под ними все, что осталось от автомобилей. Российские СМИ сообщают, что за состояние стены и прилегающей территории отвечала местная управляющая компания.