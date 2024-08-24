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Подпорная стена обрушилась на машины во Владивостоке

24 августа 2024 13:32
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ЧП в российском Владивостоке. Подпорная стена обрушилась на припаркованные автомобили, повредив семь машин. Момент зафиксировали камеры видеонаблюдения. К счастью, обошлось без человеческих жертв. Впрочем, избежать можно было и самого обвала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подпорная стена обрушилась на машины во Владивостоке-1

По словам очевидцев, трещины на стене давно предупреждали о развитии такого хода событий. Отдельные водители перестраховались и убрали машины. Другие понадеялись, что все обойдется. Теперь вместо стоянки во дворе груда камней. А под ними все, что осталось от автомобилей. Российские СМИ сообщают, что за состояние стены и прилегающей территории отвечала местная управляющая компания.

# ЧП

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