ЕС впервые обсудит вопрос отправки инструкторов на Украину

США заявили о планах передать Украине новый пакет военной помощи. В него войдут противотанковые ракеты и ракеты ПВО, а также другое вооружение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И именно сегодня, 24 августа, в немецкой прессе появилось сообщение, что главы МИД и обороны стран ЕС в середине следующей недели впервые обсудят возможность отправки военных инструкторов в Украину. Власти Киева призвали это сделать еще в конце мая, отправив письмо верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю. Отправку военных в зону конфликта сразу же поддержали Франция, страны Балтии, Дания и Швеция.