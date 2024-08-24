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ЕС впервые обсудит вопрос отправки инструкторов на Украину

24 августа 2024 10:37
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США заявили о планах передать Украине новый пакет военной помощи. В него войдут противотанковые ракеты и ракеты ПВО, а также другое вооружение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЕС впервые обсудит вопрос отправки инструкторов на Украину-2

И именно сегодня, 24 августа, в немецкой прессе появилось сообщение, что главы МИД и обороны стран ЕС в середине следующей недели впервые обсудят возможность отправки военных инструкторов в Украину. Власти Киева призвали это сделать еще в конце мая, отправив письмо верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю. Отправку военных в зону конфликта сразу же поддержали Франция, страны Балтии, Дания и Швеция.

# Международная политика

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