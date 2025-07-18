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В Литве массово закрываются заведения общепита – местные СМИ

18 июля 2025 06:38
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В Литве массово закрываются заведения общепита. Об этом сообщают местные СМИ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Литве массово закрываются заведения общепита – местные СМИ-2

Хотя за такой же период 2024-го таких было 28. Они не выдержали роста цен на продукты, увеличения минимальной зарплаты и увеличения налогов. Владельцы оставшихся заведений находятся в критической ситуации. Так как количество посетителей резко сократилось.

# Экономический кризис # Кризис в ЕС

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