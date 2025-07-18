В Израиле прошла акция протеста с требованием немедленного освобождения заложников

В Израиле прошла акция протеста. Тысячи человек заблокировали главную магистраль Тель-Авива, требуя немедленного освобождения заложников, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Израиле прошла акция протеста. Тысячи человек заблокировали главную магистраль Тель-Авива, требуя немедленного освобождения заложников, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Демонстранты обвиняли правительство, что оно ничего не может сделать для того, чтобы удерживаемые боевиками ХАМАС израильтяне как можно скорее вернулись домой. Протестующие призвали немедленно положить конец войне, остановить кровопролитие и гуманитарный кризис в Газе. Акция протеста продолжалась около часа, пока в дело не вмешалась полиция.