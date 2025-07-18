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В Израиле прошла акция протеста с требованием немедленного освобождения заложников

18 июля 2025 06:38
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В Израиле прошла акция протеста. Тысячи человек заблокировали главную магистраль Тель-Авива, требуя немедленного освобождения заложников, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Израиле прошла акция протеста с требованием немедленного освобождения заложников-2

Демонстранты обвиняли правительство, что оно ничего не может сделать для того, чтобы удерживаемые боевиками ХАМАС израильтяне как можно скорее вернулись домой. Протестующие призвали немедленно положить конец войне, остановить кровопролитие и гуманитарный кризис в Газе. Акция протеста продолжалась около часа, пока в дело не вмешалась полиция.

# Акции протеста

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