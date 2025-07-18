В Израиле прошла акция протеста с требованием немедленного освобождения заложников

Демонстранты обвиняли правительство, что оно ничего не может сделать для того, чтобы удерживаемые боевиками ХАМАС израильтяне как можно скорее вернулись домой. Протестующие призвали немедленно положить конец войне, остановить кровопролитие и гуманитарный кризис в Газе. Акция протеста продолжалась около часа, пока в дело не вмешалась полиция.