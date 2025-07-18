Как минимум два человека стали жертвами непогоды в Южной Корее

По меньшей мере два человека стали жертвами непогоды в Южной Корее. Сильные дожди, которые идут уже несколько дней, вызвали наводнения и оползни, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многие шоссе оказались затопленными либо заблокированы сошедшими на них тоннами грязи и земли. Из-за чего возникли перебои в работе транспорта, магазинов. Сообщается о проблемах со связью. Более 500 школ временно отменили занятия. Из-за опасности обрушения свои дома вынуждены были покинуть более тысячи человек. Аварийные бригады круглосуточно ликвидируют последствия.