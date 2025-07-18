Эстония вновь оказалась на первом месте в еврозоне по инфляции – Евростат

Эстония вновь оказалась на первом месте в еврозоне по инфляции. Об этом свидетельствуют данные Евростата, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В июне ее уровень составил 5,2 %, что является вторым по величине показателем среди стран Европейского союза после Румынии. Рост цен в балтийской республике значительно превышает среднеевропейские показатели. Для сравнения, средний уровень инфляции в еврозоне составил в июне 2 %, а в ЕС – 2,3 %. Отмечается, что инфляция явилась следствием подорожания продуктов питания, услуг.