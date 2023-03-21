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Редкие кадры из дикой природы. Посмотрите, как панда пьёт воду в заснеженном поле

21 марта 2023 11:57
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Редкие кадры из жизни редких медведей. Видеоловушка запечатлела милый момент, когда дикая гигантская панда пьет воду в заснеженном поле. Дело было в провинции Сычуань на юго-западе Китая.

Редкие кадры из дикой природы. Посмотрите, как панда пьёт воду в заснеженном поле-1

К тому же гигантская панда, после того как нашла воду в снегу, заметила рядом инфракрасную камеру и подошла к ней, не устояв перед возможностью сделать селфи.

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