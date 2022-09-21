Литва ответила на объявление частичной мобилизации в России

Она пройдет в том числи и в Калининградской области, которая граничит с Литвой, в связи с чем правительство страны не может бездействовать, отметил глава литовского оборонного ведомства Арвидас Анушаускас. Тем временем Вильнюс призывает всех союзников последовать примеру и продумать новые способы военной поддержки Украины.