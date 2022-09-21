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Литва ответила на объявление частичной мобилизации в России

21 сентября 2022 19:38
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Новости Литвы. Литва повысила уровень боевой готовности вооруженных сил. Подобное решение властей стало ответом на частичную мобилизацию в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва ответила на объявление частичной мобилизации в России-1

Она пройдет в том числи и в Калининградской области, которая граничит с Литвой, в связи с чем правительство страны не может бездействовать, отметил глава литовского оборонного ведомства Арвидас Анушаускас. Тем временем Вильнюс призывает всех союзников последовать примеру и продумать новые способы военной поддержки Украины.

# Международная политика # Арвидас Анушаускас # Новости Литвы # Фотофакт

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