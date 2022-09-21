В Молдове демонстранты разбили палаточный лагерь в центре Кишинёва

Не желая больше страдать от энергетического кризиса, люди в разных странах мира все чаще выходят на демонстрации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подтверждая прогнозы экспертов и опасения властей, протестное движение набирает обороты. Продолжается митинг в Кишиневе. В столице Молдовы уже традиционно неспокойно, но на этот раз граждане настроены крайне решительно. Они объявили бессрочный протест и разбили палаточный лагерь прямо в центре города. Главная претензия людей заключается в жестких ремнях экономии, которыми не по своей воле перетянут сегодня каждый житель Молдовы. В сложившейся ситуации люди обвиняют правительство, в частности главу государства Майю Санду, требуя ее отставки.

Не менее шумно на улицах Брюсселя. Там массовая акция против роста цен собрала порядка 10 тысяч человек. И все они требуют повышения зарплат и снижения коммунальных тарифов.