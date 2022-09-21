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Студентов и срочников не призовут. Кого коснётся частичная мобилизация в России?

21 сентября 2022 19:36
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Новости России. Частичная мобилизация объявлена в России. Об этом во время обращения к россиянам заявил Владимир Путин. Соответствующий указ подписан и опубликован на сайте Кремля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Студентов и срочников не призовут. Кого коснётся частичная мобилизация в России?-1

Российский лидер уточнил, что призыву подлежат граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил. Мобилизация затронет порядка одного процента от общего ресурса России. Это примерно 300 тысяч резервистов. Студенты и срочники задействованы не будут.

# Международная политика # Владимир Путин # Фотофакт

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