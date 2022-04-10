В Латвии запретили праздновать День Победы. Где ещё в Европе ведут войну с историей?
Некоторые европейские страны ведут войну со своей историей. Такие сражения особенно активно идут в Прибалтике, где на искажение итогов Второй мировой брошены все силы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Парламент Латвии объявил 9 мая Днем памяти жертв в Украине. Отныне это траурная дата и проведение массовых мероприятий запрещены.
Так что масштабно почтить память солдат, освобождавших Европу (в том числе и Латвию) от нацизма, не получится. Вот такая короткая память у местных политиков. А события в Украине – лишь предлог, чтобы запретить День Победы в стране на официальном уровне.
А это кадры из Берлина, где осквернили знаменитый монумент Воина-Освободителя в Трептов-парке. Полиция начала проверку, но это уже не первый акт вандализма в отношении памятников советским солдатам. А еще в ФРГ осквернили память белорусов уже на дипломатическом уровне. Нашу делегацию не пригласили на мероприятия, посвященные 77-й годовщине освобождения концлагерей Бухенвальд и Дора-Миттельбау.
Международный день освобождения узников фашистских концлагерей отмечается 11 апреля. В Минске назвали такой поступок прямым оскорблением народов тех стран, которые внесли решающий вклад в разгром фашизма в Европе. Очевидно, Бухенвальд стал местом сведения политических счетов, однако за днем нынешним стоит история множества человеческих судеб. В этом концлагере пытались выжить представители 15 национальностей, среди них были и белорусы.