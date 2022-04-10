В Латвии запретили праздновать День Победы. Где ещё в Европе ведут войну с историей?

Некоторые европейские страны ведут войну со своей историей. Такие сражения особенно активно идут в Прибалтике, где на искажение итогов Второй мировой брошены все силы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Парламент Латвии объявил 9 мая Днем памяти жертв в Украине. Отныне это траурная дата и проведение массовых мероприятий запрещены.

Так что масштабно почтить память солдат, освобождавших Европу (в том числе и Латвию) от нацизма, не получится. Вот такая короткая память у местных политиков. А события в Украине – лишь предлог, чтобы запретить День Победы в стране на официальном уровне.

А это кадры из Берлина, где осквернили знаменитый монумент Воина-Освободителя в Трептов-парке. Полиция начала проверку, но это уже не первый акт вандализма в отношении памятников советским солдатам. А еще в ФРГ осквернили память белорусов уже на дипломатическом уровне. Нашу делегацию не пригласили на мероприятия, посвященные 77-й годовщине освобождения концлагерей Бухенвальд и Дора-Миттельбау.