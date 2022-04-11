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Пасхальный стол подорожал на 30% для литовцев. В Европе дефицит на продукты

11 апреля 2022 06:32
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Энергетика, транспортные услуги, сырье – в Европе дорожает все. А теперь еще предвещают и дефицит на многие продовольственные товары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пасхальный стол подорожал на 30% для литовцев. В Европе дефицит на продукты-1

В Великобритании уже ограничили продажу растительного масла не более чем двумя бутылками в одни руки из-за дефицита, связанного с ситуацией на Украине. Альтернативы пока нет, а запасов осталось на две недели. Эксперты Литвы и вовсе советуют жителям научиться экономить даже на праздничном пасхальном столе. Стоимость главного атрибута праздника, яиц, уже сейчас составляет почти евро. В два раза выросли цены на селедку, курятину и картофель. Сложности возникают с покупкой масла, крупы и овощей. Одним словом, пасхальный стол в 2022 году для литовцев подорожал более чем на 30 %.

# Экономический кризис # Фотофакт

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