Прямой эфир

Орбан держит оборону. Как премьер страны НАТО стал нерукопожатным в Европе?

10 апреля 2022 17:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На неделе мы следили за важными политическими событиями, которые происходят в Европе и оказывают влияние на ситуацию в регионе в целом. В Сербии на выборах в парламент победила коалиция нынешнего президента, которому удалось переизбраться на второй срок. Такая победа прозвучала особенно громко на фоне давления Запада и его постоянных попыток перевоспитать Белград, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Орбан держит оборону. Как премьер страны НАТО стал нерукопожатным в Европе?-1

Но Александр Вучич и во время предвыборной гонки, и сразу после оглашения результатов подчеркнул, что не поддерживает русофобских настроений в ЕС и не будет присоединяться к санкциям (подробнее здесь). Запад такой настрой Сербии не одобряет, но ему придется принять ситуацию, как она есть.

Орбан держит оборону. Как премьер страны НАТО стал нерукопожатным в Европе?-4

В Венгрии на парламентских выборах убедительную победу одержал альянс действующего премьера Виктора Орбана. Будапешту сопротивляться давлению коллективного извне сложнее: Венгрия входит в ЕС и НАТО. Но у Орбана получается держать оборону. Он прагматично ставит во главу угла интересы избирателей, а не прогибается перед западными странами. Венгрия выступает против отказа ЕС от российских энергоресурсов и не поставляет оружие Киеву. За такую позицию премьер стал нерукопожатным в ЕС, зато его позицию ценит венгерский народ. Что и показали результаты этих выборов.

# Выборы # Александр Вучич # Виктор Орбан # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Эти яйца из Украины?» Как санкции ЕС ударили по ценам на продукты в Европе
10 апреля 2022 17:02

«Эти яйца из Украины?» Как санкции ЕС ударили по ценам на продукты в Европе

Жозеп Боррель о конфликте в Украине: «Эта война будет выиграна на поле боя»
10 апреля 2022 16:57

Жозеп Боррель о конфликте в Украине: «Эта война будет выиграна на поле боя»

«NATO, go home». Как в странах Европы выступают против действий Североатлантического альянса?
10 апреля 2022 16:57

«NATO, go home». Как в странах Европы выступают против действий Североатлантического альянса?