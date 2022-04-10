Орбан держит оборону. Как премьер страны НАТО стал нерукопожатным в Европе?

На неделе мы следили за важными политическими событиями, которые происходят в Европе и оказывают влияние на ситуацию в регионе в целом. В Сербии на выборах в парламент победила коалиция нынешнего президента, которому удалось переизбраться на второй срок. Такая победа прозвучала особенно громко на фоне давления Запада и его постоянных попыток перевоспитать Белград, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Но Александр Вучич и во время предвыборной гонки, и сразу после оглашения результатов подчеркнул, что не поддерживает русофобских настроений в ЕС и не будет присоединяться к санкциям (подробнее здесь). Запад такой настрой Сербии не одобряет, но ему придется принять ситуацию, как она есть.