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В Латвию прибыли американские гаубицы и БТРы

27 января 2023 06:58
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Новости Латвии. НАТО продолжает наращивать свой военный потенциал на Востоке. США отправили в Латвию очередной грузовой корабль с военной техникой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Латвию прибыли американские гаубицы и БТРы-1

Он уже прибыл в рижский порт. На борту находятся самоходные гаубицы и бронетранспортеры. Поставки военной техники в Прибалтийские страны проходят в рамках операции «Атлантическая решимость». Ранее в Латвию прибыли две американские установки «Хаймарс». После чего Литва и Эстония также объявили о намерении их приобрести. Вашингтон уже одобрил поставки для Таллина. Помимо реактивных систем, планируется закупка дальнобойных ракет дальностью до 300 километров.

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# НАТО # Новости Латвии # Фотофакт

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