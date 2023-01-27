В Латвию прибыли американские гаубицы и БТРы

Новости Латвии. НАТО продолжает наращивать свой военный потенциал на Востоке. США отправили в Латвию очередной грузовой корабль с военной техникой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он уже прибыл в рижский порт. На борту находятся самоходные гаубицы и бронетранспортеры. Поставки военной техники в Прибалтийские страны проходят в рамках операции «Атлантическая решимость». Ранее в Латвию прибыли две американские установки «Хаймарс». После чего Литва и Эстония также объявили о намерении их приобрести. Вашингтон уже одобрил поставки для Таллина. Помимо реактивных систем, планируется закупка дальнобойных ракет дальностью до 300 километров.