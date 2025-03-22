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В латвийском Сейме представили законопроект о запрете на поездки госслужащих в Россию и Беларусь

22 марта 2025 07:52
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В латвийском Сейме представили законопроект о запрете поездок госслужащих в Беларусь и Россию. В нем четко указывается цель ограничений – предотвратить возможные попытки шпионажа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В латвийском Сейме представили законопроект о запрете на поездки госслужащих в Россию и Беларусь-2

Очевидно, что местные власти не доверяют собственному населению. К тому же авторы законопроекта, с похоже восполненной фантазией, предположили, что Минск и Москва могут осуществлять свою деятельность и в третьих странах, однако ограничивать въезд никуда больше не стали. В то же время еврочиновники, по традициям двойных стандартов, не будут защищать свободу передвижения граждан ЕС. Европейский суд по правам человека признал, что могут быть ситуации, когда государству необходимо проводить особые мероприятия для так называемой защиты стабильности и эффективности демократической системы.

# Новости Латвии # Беларусь-Латвия

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