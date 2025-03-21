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Бундесвер нанимает частников, чтобы охранять собственные казармы – Минобороны ФРГ

21 марта 2025 19:50
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Немецкая армия не может защитить собственные казармы, из-за нехватки солдат. На стражу стали нанимать частных охранников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бундесвер нанимает частников, чтобы охранять собственные казармы – Минобороны ФРГ-2

После отмены обязательной военной службы в 2010 году, численность немецкой армии сократилась наполовину. Раньше в охране участвовали все – в том числе солдаты срочной службы, которых теперь нет. Поэтому надзор за казармами поручили персоналу частных гражданских подрядчиков. Власти уверяют, что наем сторонних служб экономически оправдан. Только вот в прошлом году на оплату подобных услуг ушло около 700 миллионов евро налогоплательщиков. По подсчетам местных СМИ, за эти деньги можно было бы купить больше 200 танков Leopard 2.

# Германия

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