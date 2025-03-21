Европа начала подготовку к серьёзной войне. Чего ждать – рассказывает политолог

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

Мы наблюдаем, как тяжело, противоречиво идут сейчас переговоры о прекращении конфликта между Россией, США и Украиной. Очень скупая информация, исходя из которой трудно делать далеко идущие выводы. Но радует уже то, что эти переговоры идут и стороны отмечают в них прогресс. Однако в этом конфликте есть и еще одна сторона, пока исключенная из формата переговоров – это Европа вместе с примкнувшей к ней Британией. И вот из этого лагеря новости не очень обнадеживающие. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила проект по перевооружению Европы – ReArm Europe. Основная идея документа состоит в том, что Европа должна взять заботы о своей безопасности в свои руки, а не полагаться на НАТО и США. Для этого предлагается выделить в ближайшие годы до 800 миллиардов евро. Большую часть на перевооружение – 650 миллиардов – пожертвуют страны – члены ЕС. С этой целью для них ослабят фискальные правила ЕС, что позволит отступить от установленной границы госдолга в размере 3 % ВВП и увеличить расходы на оборону на 1,5 %. Оставшиеся 150 миллиардов евро должны быть выделены в качестве кредитов Евросоюза. Последняя сумма будет предназначена для закупки общеевропейских средств обороны: ПВО, артиллерии, БПЛА, а также средств кибер- и радиоэлектронной борьбы. И этот план уже согласован всеми 27 членами ЕС, то есть он принят как руководство к действию.

Алексей Дзермант:

А действия уже начались. Например, в Германии, где 18 марта Бундестаг принял историческое решение о внесении поправок в Конституцию, позволяющих снять ограничения на оборонные расходы. Ради такого решения будущему канцлеру Фридриху Мерцу пришлось пойти на серьезные уступки партии «Зеленых»: помимо реформирования фискальной системы, депутаты согласились выделить 500 миллиардов евро не только на военную инфраструктуру, но и на борьбу с изменением климата. Суммарно объем кредитов может достигнуть одного триллиона евро. При этом все эти огромные расходы оправдываются необходимость противостоять России и якобы таким образом обеспечивать безопасность Европы. О том же твердит и президент Франции Макрон, который хочет воспользоваться замешательством в отношениях ЕС и США для усиления французского влияния в Европе. Именно поэтому он стал настойчиво предлагать партнерам по ЕС французский ядерный зонтик. Вокруг ядерного оружия сейчас идет интересная игра, поляки тоже пытаются в ней участвовать, выдвигая идею размещения американского ядерного оружия на своей территории, при этом имея в виду, что оно может быть перемещено из Германии, где уже кое-кто стал заводить речи о создании собственного ядерного оружия. Добавим к этому непрекращающиеся разговоры о необходимости размещении в Украине так называемых «миротворческих» контингентов, ядро которых должны составить европейские армии. По сути, речь идет об оккупационных силах, которые должны будут держать под контролем оставшуюся часть Украины.

Алексей Дзермант:

Скептики могут возразить: ну какие из европейцев вояки, когда еще они запустят этот план перевооружения да и вообще в Украине они завязнут и для контроля там нужны гораздо более многочисленные силы, чем сейчас планируется. Во-первых, механизм финансирования милитаризации Европы – это долгосрочный план. И если он уже принят, то будет осуществляться. И его результаты мы увидим только через несколько лет, но вряд ли стоит сомневаться, что он будет. И весь этот военный потенциал будет направлен против нас. Во-вторых, никогда не надо недооценивать противника. Если сегодня европейцы нам представляются в виде изнеженного сибарита, то это не значит, что завтра их не превратят в то, что когда-то из немцев сделал Гитлер. Технологии эти хорошо отработаны, тем более, что, как бы нам ни хотелось верить в обратное, но значительная часть населения Западной и Восточной Европой не испытывают к нам особой симпатии. Это не значит, что там нет наших сторонников, однако их голос утопает в русофобской и белорусофобской пропаганде.