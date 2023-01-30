В Латвии выросло число вакансий. Больше всего рабочих мест появилось в Риге

Новости Латвии. В Латвии выросло число вакансий, в агентстве занятости их зарегистрировано более 18 тысяч, рассказала глава ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не популярно сегодня в Латвии госуправление, а также сфера информации и коммуникации, сервисные и гостиничные услуги, общепит. Вероятно, это связано с возросшими ценами на продукты питания и обслуживание. Как следствие – падение спроса, а значит, и снижение зарплат сотрудников, которые зависят от прибыли. Уровень безработицы в Латвии в конце декабря превысил 7 %. Больше всего свободных рабочих мест появилось в Риге.