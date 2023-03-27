Прямой эфир

В Латвии снесли памятник эсэсовцам, он был построен 11 лет назад

27 марта 2023 20:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Латвии. В латвийском Бауске снесли памятник легионерам СС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2012 году монумент был построен на пожертвования частных лиц, рассказал мэр города.

В Латвии снесли памятник эсэсовцам, он был построен 11 лет назад-1

В частности, инициатором стал глава города Огре Эгилс Хелманис, который известен своей ненавистью к бойцам Красной армии – именно по его указаниям сносили памятники красноармейцам. Своим взглядам Хелманис не изменил. По некоторым данным, сейчас он воюет в Украине на стороне националистов.  

В Латвии снесли памятник эсэсовцам, он был построен 11 лет назад-4

Подписывайтесь на нас в Telegram!  

# Международная политика # Новости Латвии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Протесты в Израиле. Активисты ворвались в парламент – главное о ситуации за 27 марта
27 марта 2023 20:32

Протесты в Израиле. Активисты ворвались в парламент – главное о ситуации за 27 марта

«Это новая эскалация, новые риски». Почему Европа испугалась размещения ядерного оружия в Беларуси?
27 марта 2023 20:22

«Это новая эскалация, новые риски». Почему Европа испугалась размещения ядерного оружия в Беларуси?

Без родины, гражданства и документов. 15 тысяч белорусских эмигрантов рискуют остаться без паспортов в Литве
27 марта 2023 18:35

Без родины, гражданства и документов. 15 тысяч белорусских эмигрантов рискуют остаться без паспортов в Литве