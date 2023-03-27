В Латвии снесли памятник эсэсовцам, он был построен 11 лет назад

Новости Латвии. В латвийском Бауске снесли памятник легионерам СС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2012 году монумент был построен на пожертвования частных лиц, рассказал мэр города.

В частности, инициатором стал глава города Огре Эгилс Хелманис, который известен своей ненавистью к бойцам Красной армии – именно по его указаниям сносили памятники красноармейцам. Своим взглядам Хелманис не изменил. По некоторым данным, сейчас он воюет в Украине на стороне националистов.