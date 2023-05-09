В Латвии пятеро полицейских арестовали ветерана из-за орденов на одежде

Новости Латвии. Полиция Латвии решила вмешаться в празднование Дня Победы. У бывшего памятника Освободителям в Риге пятеро правоохранителей задержали ветерана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поводом стали ордена на пиджаке мужчины.

Под осуждающие крики толпы полицейские потребовали снять пиджак. Мужчина отказывался, но неравнодушные жители уговорили его не усугублять ситуацию. Однако и этого стражам правопорядка оказалось недостаточно. Отпускать ветерана они отказались.

За что вы меня задерживаете, я что, нарушил что-то?

– Да.

– Ничего я не нарушил! Я вас не трогал, и вы меня не трогайте.