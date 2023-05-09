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В Латвии пятеро полицейских арестовали ветерана из-за орденов на одежде

09 мая 2023 19:39
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Новости Латвии. Полиция Латвии решила вмешаться в празднование Дня Победы. У бывшего памятника Освободителям в Риге пятеро правоохранителей задержали ветерана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поводом стали ордена на пиджаке мужчины.  

В Латвии пятеро полицейских арестовали ветерана из-за орденов на одежде-1

Под осуждающие крики толпы полицейские потребовали снять пиджак. Мужчина отказывался, но неравнодушные жители уговорили его не усугублять ситуацию. Однако и этого стражам правопорядка оказалось недостаточно. Отпускать ветерана они отказались.  

В Латвии пятеро полицейских арестовали ветерана из-за орденов на одежде-4

За что вы меня задерживаете, я что, нарушил что-то?  
– Да.  
– Ничего я не нарушил! Я вас не трогал, и вы меня не трогайте.  

В Латвии пятеро полицейских арестовали ветерана из-за орденов на одежде-7

Окружающие по-человечески попросили правоохранителей оставить мужчину в покое после того, как он выполнил их требования. Но те все равно усадили ветерана в полицейскую машину. Видимо, по мнению латвийских властей, именно такого праздника заслуживают люди, освобождавшие советские земли от захватчиков.  

# День Победы # Новости Латвии # Фотофакт

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