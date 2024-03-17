На Дальнем Востоке завершилось голосование на выборах президента России

Новости России. Первыми избирательные участки закрылись на Чукотке и Камчатке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По последним данным, явка по стране с учетом электронных голосов превысила 70 %.

Сегодня последний день, когда граждане России могут отдать свой голос за одного из кандидатов. На главный пост претендуют четверо: действующий лидер Владимир Путин и представители трех политических партий. Для победы в первом туре им необходимо заручиться поддержкой более 50 % избирателей. За ходом голосования в Москве, Подмосковье и Псковской области наблюдают члены ЦИК Беларуси. Никаких нарушений не выявлено. Предварительные результаты волеизъявления станут известны уже этим вечером. А окончательные итоги ЦИК России объявит не позднее 28 марта.