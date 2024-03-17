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На Северо-Восточный Китай обрушился снегопад – на дорогах аварии, урожай под угрозой

17 марта 2024 14:12
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Новости Китая. Весенний снегопад нарушил планы жителей Северо-Восточного Китая. Отдельные города выпустили предупреждения о гололеде и сильном ветре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местные власти пытаются обеспечить бесперебойное движение транспорта.

На Северо-Восточный Китай обрушился снегопад – на дорогах аварии, урожай под угрозой-1

Но стихия разбушевалась не на шутку. Снежные заносы становятся причинами ДТП. Коммунальные службы не успевают бороться с непогодой. Пострадали от неожиданного снегопада не только автомобилисты. Фермеры в спешке спасают урожай. На помощь им направлены специалисты в области сельского хозяйства, они будут работать на крупнейших в регионе базах по выращиванию овощей и риса. Их задача – обеспечить весеннюю посадку в срок.

# Природные явления # Новости Китая

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