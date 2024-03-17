Но стихия разбушевалась не на шутку. Снежные заносы становятся причинами ДТП. Коммунальные службы не успевают бороться с непогодой. Пострадали от неожиданного снегопада не только автомобилисты. Фермеры в спешке спасают урожай. На помощь им направлены специалисты в области сельского хозяйства, они будут работать на крупнейших в регионе базах по выращиванию овощей и риса. Их задача – обеспечить весеннюю посадку в срок.